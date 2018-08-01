محافظ الإسماعيلية يبحث سبل تفعيل آليات تحصيل الضرائب العقارية

الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى

عقد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وإمبابى مبارك، مدير عام الضرائب العقارية بالمحافظة ومصلح كمال محمد، مدير عام إدارة شئون المأموريات وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديرية المالية، وذلك لاستعراض ومناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون فيما بين المحافظة وكامل الوحدات المحلية التابعة لها مع مصلحة الضرائب العقارية، لتفعيل آليات تحصيل رسوم الضرائب العقارية المستحقة على المواطنيين والتى يخص المحافظة منها نسبة 50% بواقع نسبة 25% لصالح صندوق الخدمات و25% لصالح تطوير العشوائيات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى تعزيز سبل التعاون مع مختلف المديريات والقطاعات الخدمية من أجل المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب وحق الدولة، مشيرًا إلى أنه يرحب تمامًا بدعم هذا التعاون وبذل أقصى الجهود من مسئولى الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها لتنشيط تحصيل رسوم الضرائب العقارية المستحقة للدولة من خلال التعاون المثمر والبناء والذى يهدف إلى دعم وإنعاش خزينة حساب صندوق الخدمات الجماهيرية والذى يعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.