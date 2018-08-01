video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتفقد أخر الاعمال التنفيذية بالشادر الجديد بأدفو تمهيدا لافتتاحه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:18 م
محافظ أسوان يتفقد أخر الاعمال التنفيذية بالشادر الجديد بأدفو تمهيدا لافتتاحه جانب من الجولة
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، شادر إدفو الجديد بمنطقة الحاجر لتجارة الجملة للخضر والفاكهة،  لمتابعة  تنفيذ الأعمال المتبقية للإعلان عن افتتاحه  خلال الأيام المقبلة، حيث يقع الشادر الجديد على مساحة 24  ألف 750 متراً و يضم 62 محل لبائعى الجملة بمساحات تتراوح ما بين 75 م2 و 150 م2 ، بالإضافة إلى مبانى خدمية ومرافق عامة .

وقدم  حجازي، خلال جولته التفقدية بمرافقة مساعد مدير الامن، شكره لتجار الجملة للخضر والفاكهة على إستجابتهم لنقلهم إلى الموقع الجديد مما يؤكد على المشاركة المجتمعية الجادة منهم لتحقيق هذا الإنجاز ونقل حركة البيع والشراء من وسط المدينة إلى الموقع الجديد بما يعكس مدى الوعى المستنير والولاء والإنتماء لإعلاء المصلحة العامة، مقدماً التهنئة أيضأ لأهالى وتجار إدفو على هذا المشروع والذى تم تحقيقه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تخصيص قطعة الأرض لإنشائه، وذلك بعد إكتمال البنية الأساسية والخدمية عقب توفير الإعتمادات المالية من موازنة المحافظة .

 وكلف المحافظ، العقيد ايمن رضا  رئيس المدينة ، بالإجتماع النصف شهرى مع مجلس أمناء الشادر الجديد الذى تم تشكيله من ممثلى التجار والمختصين من الوحدة المحلية والتموين والغرفة التجارية، حتى يتم الوقوف على ما تم تلبيته من مطالب ورفع ما يستدعى منها لتدخل المحافظ على أن يصبح هذا الإجتماع بشكل شهرى ليتم تشغيل الشادر بعد الإنتهاء من تجهيزه بالكامل وتوفير كافة الخدمات ووسائل الأمان والسلامة المهنية اللازمة له، لافتاً إلى أنه بالتوازى سيتم إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمحلات وقطع الأراضى لتحقيق الإستقرار المعيشى للتجار وذلك تقديراً لإستجابتهم الفورية لعملية نقل الشادر حيث تم تخصيص وحدة بيع وشراء لكل تاجر والتى يتم تجهيزها بمعرفة صاحب التخصيص.

 

كما شملت الجولة تفقد حجازى، موقع المول التجارى السكنى الجديد المزمع إنشاؤه فى منطقة الشادر القديم، والذى يأتى تنفيذه وفقاً لبرتوكول المشاركة بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية، موجها رئيس مدينة إدفو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بالإزالة الفورية لبعض الإشغالات والتعديات المتبقية بالشادر، حيث يقام المشروع  على مساحة 2325 م2 بتكلفة تصل لنحو 120 مليون جنيه ليضم 7 أدوار علوية وبدروم عبارة عن جراج والدور الأرضي سيخصص كمحلات تجارية، فيما ستخصص الأدوار الستة العلوية لإنشاء 96 وحدة سكنية، ومن المقرر الإنتهاء من إنشاء المول الجديد خلال عامين  .
 


 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان: تسليم 21 منزلا جديدا بـ7 قرى بنصر النوبة بتكلفة 4.2 مليون جنيه

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

محافظ اسوان

الشادر الجديد بادفو




لا تفوتك
الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة