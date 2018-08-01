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مجازاة رئيس وحدة محلية ومسئولى المخازن بوحدة محلية بشبين القناطر بسب الإهمال

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:24 م
مجازاة رئيس وحدة محلية ومسئولى المخازن بوحدة محلية بشبين القناطر بسب الإهمال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قررت النيابة الإدارية فى القليوبية مجازاة رئيس وحدة محلية بشبين القناطر وسكرتيره ومسؤلى المخازن والخزينة بالخصم من المرتب لكل منهم بسبب الإهمال والتقصير فى العمل، ما أدى لسرقة جرار كسح ومقطورة من الوحده المحليه بقرية المريج بشبين القناطر.

وقال محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر إن الواقعه ترجع إلى عام 2015 ، عندما سرق مجهولون جرار كسح ومقطورة من الوحدة المحلية فى قرية المريج وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
وتمت إحالة المسؤلين فى الوحدة المحلية للتحقيق وتمت إحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيقات التى انتهت مؤخرا بمجازاة رئيس الوحدة المحلية السابق بخصم 10 أيام من راتبه وسكرتير الوحدة ١٥ يوم ومسئولة المخزن ٧ ايام ومسؤل الخزينة ٧ ايام.
 
 
 
 
 
 
 

 


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