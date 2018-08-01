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لو عايز تكسب جائزة مليون ريال سعودى.. اعرف تفاصيل برنامج الحجاج

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:40 م
لو عايز تكسب جائزة مليون ريال سعودى.. اعرف تفاصيل برنامج الحجاج هاكاثون الحج
كتبت ريهام عبد الله
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"هاكاثون الحج" مؤتمر عالمى كبير، تحتضنه المملكة العربية السعودية، وبدأ أمس الثلاثاء، ويستقطب العقول النابغة، والمهتمين بالبرمجة من الجنسين، وهو الحدث الأضخم  وأكبر "هاكاثون" فى الشرق الأوسط، ويتمركز فى مدينة جدة ويستقبل آلاف المطورين.

سفارة المملكة السعودية لدى القاهرة كشفت، أن هاكاثون الحج، يشارك به ما يقارب من 18 ألف مطور ومبرمج من حول العالم، وينظمه الإتحاد السعودى للأمن السيبرانى بالشراكة مع، محرك البحث الأشهر فى العالم، جوجل للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر توظيف الابتكارات والتكنولوجيا مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

ويهدف المؤتمر والذى تجرى فعاليته على مدار 3 أيام، إلى استغلال التكنولوجيا والإبداع لتيسير وتحسين التجربة العامة للحجاج، فيما يخص الانتقالات والطعام، والمشروبات والإقامة.

الجزء الهام الآخر يتمثل فى مفهوم "هاكاثون"، وتتكون الكلمة من مقطعين، وهم اختصار لكلمتين، وهما: «Hack» البرمجة الاستكشافية و«Marathon» السباق، والهاكاثون « Hackathon» هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، أمثال مصممي الجرافيك، مصممي الواجهات، ومديري المشاريع، فيتشاركون بشكل مكثّف في تطوير مشاريع برمجية «Software». يستمر الهاكاثون عادة يوماً وقد تصل مدته إلى أسبوع كامل.

 بعض الهاكاثونات يُراد بها أن تكون لأغراض تعليميّة أو اجتماعيّة، وبالرغم من ذلك، يهدف بعضها إلى إنشاء برمجيّة قابلة للاستخدام. للهاكاثونات غرضٌ محدّد، وقد يتضّمن هذا الغرض لغة البرمجة المستخدمة، ونظام التشغيل والتطبيق، وواجهة برمجية التطبيق «API» أو الموضوع، وتحديد المبرمجين أو فريق العمل، أمّا على أصعدة أخرى، فلا يوجد قيود على نوع البرمجيّة التي سيجري إنشاؤها.

وتدور المنافسة فى هذا الهاكاثون، حول المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والصحة العامة والحلول المالية والمواصلات وإدارة الحشود والتحكم بحركة المرور وترتيبات السفر والإقامة وتدبير النفايات والإسكان وحلول التواصل.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال سعودي، فيما سيكون من نصيب الثاني والثالث 500 ألف ريال و350 ألف ريال، على التوالي، على أن تمنح 150 ألف ريال للحاصل على جائزة التميز.

ويشارك بهذا الهاكاثون، عدد من المبرمجين والمطورين المصريين، وهو الأمر المتوقع، فى ظل القدرات العقلية للمبرمجين المصريين وتميزهم.

 

هاكاثون الحج بالسعودية
هاكاثون الحج بالسعودية

 

 

 


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