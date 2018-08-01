للمستثمرين.. كيف تحصل على خدمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

كتبت سارة الباز

يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وبحث شكاوى المشتركين، بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المعنية بالنشاط.

كيف يحصل المستثمر على الخدمة؟

- يتقدم المستثمر إلى ممثل قطاع الكهرباء بمجمع خدمات الاستثمار لاستيفاء بيانات النموذج المعد للخدمة المطلوبة على أن يتسلم المستثمر الرد خلال 30 يوما من تاريخ الطلب.

- على المستثمر أن يتقدم بدراسة الجدوى الفنية والمالية الخاصة بالنشاط الذى سيزاوله من إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية، والتى تتضمن على سبيل المثال :

• إجمالي الطاقة المتداولة .

• صافى الطاقة المتداولة .

• مصدر الوقود لمحطة التوليد ومدى استمرارية توفره على مدى العمر الافتراضى للمحطة .

• سعر البيع للمستهلك ومدى تطوره على مدى عمر المعدة .

• التحليل الفنى والمالى للمشروع .

• التكاليف الرأسمالية ومصادر التمويل .

• تكاليف التشغيل والصيانة ( وقود ، عمالة ، تراخيص ، ..... الخ ) .

• بنود الضمانات الفنية والمالية ( لكل الأطراف) والتى يشملها العقد ما بين الشركة ومستخدمى الطاقة الكهربائية المنتجة عن طريق الشركة.

• صورة التعاقد المزمع استخدامه ما بين الشركة ومستخدمى الطاقة الكهربائية المنتجة ومدته والمشروط بموافقة الجهاز .

• قيم معدلات الإتاحية المفترضة لتلك المعدات وكذا حدود المتغيرات الكهربائية المصاحبة لعملية إنتاج الطاقة الكهربائية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 أنواع وقيم الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود ودرجة توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .

 أنواع المخلفات السائلة وأنواعها ومعدلاتها ودرجة حرارتها وطرق التخلص منها طبقاً لقانون البيئة.