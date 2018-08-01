كهرباء فرنسا توقف عمل 4 مفاعلات نووية اعتبارا من 3 أغسطس بسبب موجة حارة

رويترز

قالت شركة كهرباء فرنسا (إى.دى.إف) اليوم الأربعاء إن التوقعات بارتفاع درجة حرارة نهر الرون ربما تتسبب فى إغلاق أربعة مفاعلات نووية، تعتمد على مياهه للتبريد، اعتبارا من الثالث من أغسطس.

وأضافت الشركة أنها قد تضطر إلى وقف إنتاج الكهرباء من مفاعلين طاقتهما الإنتاجية 2300 ميجاوات فى سان ألبان فضلا عن مفاعلى بوجيه2 وبوجيه3 البالغ طاقة كل منهما 900 ميجاوات.

وتواجه فرنسا، شأن معظم دول أوروبا، موجة حارة فى أقاليمها الجنوبية حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية فى منطقة وادى الرون.

وتستخدم مفاعلات (إى.دى.إف) على امتداد نهر الرون مياهه لتنظيم درجة حرارة المفاعلات بصرف المياه الساخنة إلى مجرى المياه. ومع ارتفاع درجة حرارة المياه فى النهر يتم وضع قيود على حجم المياه التى يمكن استخدامها فى المفاعلات.

واضطرت المفاعلات النووية فى دول الشمال الأوروبى إلى خفض إنتاجها من الطاقة أو وقفه تماما بسبب الصيف الحار غير المعتاد فى المنطقة والذى تسبب فى ارتفاع درجات حرارة مياه البحار.