"قبل الهنا بسنين".. نجل ترامب يدعو لتولى والده الرئاسة لفترة مقبلة ـ صور

كتب ــ محمد مصطفى

يبدو أن حملات التأيد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتولى فترة رئاسية أخرى قد بدأت فى الظهور وبدعم وتشجيع من نجله "دونالد ترامب الابن" تحت شعار استمر فى جعل أمريكا عظيمة مجددا.

ظهرت لافتة فى استاد "يانكي" بنيويورك حيث كان يحضر ترامب الأب إحدى المباريات الهامة، حملت رسالة تأييد "ترامب للرئاسة 2020"، فيما علق نجل الرئيس الأمريكة على الصور التى التقتها ونشرها عبر حسابه الرسمى على انستجرام "من الرائع رؤية هذا النوع من الدعم، هنا رجل يدعى على ما يبدو "دينو" يعبر عن رأيه فى في ملعب يانكي بالأمس.



دعوة لدعم ترامب لفترة رئاسية أخرى



لافتة التأيد باستاد يانكى

وأضاف أن الحزب اليسارى لم يعد يتمتع بالحقوق الحصرية لحرية التعبير، مطالبا داعمى والدة فى الاستمرار فى إظهار الدعم للحمة الرئاسية.