فيس بوك يعلن اكتشاف تدخل خارجى جديد قبل انتخابات الكونجرس الأمريكى 2018

رويترز

قالت شركة فيسبوك إنها اكتشفت حملة منسقة جديدة للتأثير السياسى وتضليل مستخدميها وزرع الشقاق بين الناخبين قبل انتخابات الكونجرس الأمريكى المقررة فى نوفمبر القادم.

وأضافت الشركة أمس الثلاثاء، أنها حذفت 32 صفحة وحسابا من موقعى فيسبوك وإنستجرام، فى إطار مسعى لمحاربة التدخل الخارجى فى الانتخابات الأمريكية.

وامتنعت الشركة عن تحديد مصدر تلك الحملة، لكن أعضاء الكونجرس الذين أطلعتهم فيسبوك على الأمر قالوا إن أسلوبها يشير إلى دور روسى.

وقال السناتور مارك وارنر كبير الديمقراطيين فى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ للصحفيين فى مبنى الكونجرس "يمكننى القول إننى أعتقد وبدرجة عالية من الثقة.. أعتقد أن هذا أمر مرتبط بالروس".

وأبلغ مسؤولان بالمخابرات الأمريكية رويترز أنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن روسيا تقف وراء حملة الفيسبوك، لكن أحدهما أشار إلى أن "أوجه الشبه والأهداف والمنهجية المرتبطة بالحملة الروسية فى عام 2016 مدهشة للغاية".

وتنفى روسيا أى دور لها فى الانتخابات الأمريكية.

وقال مختبر البحوث الجنائية الرقمية التابع لمجلس الأطلسى، والذى عرضت عليه الصفحات المعنية قبل وقفها، إنه توجد أوجه شبه فى اللغة والمنهج بين تلك الصفحات وحسابات وهمية سابقة من وكالة أبحاث الإنترنت التى تعرف بأنها (مصنع طُعم) لأنها تثير الرأى العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المختبر إلى "أخطاء دائمة فى الترجمة والتركيز الهائل على القضايا المثيرة للاستقطاب فى مقدمة أى دورة إخبارية".

وقالت شيريل ساندبرج كبيرة مسؤولى التشغيل فى فيسبوك فى مؤتمر مع الصحفيين عبر الهاتف إن محاولات التأثير على الرأى العام ستصبح على الأرجح على درجة من التعقيد تسمح لها بالإفلات من التدقيق الذى تجريه فيسبوك، ووصفت الأمر بأنه "سباق تسلح".

وقال مسؤولون فى فيسبوك فى مؤتمر مع الصحفيين إن أحد الحسابات المعروفة من وكالة أبحاث الإنترنت الروسية كان شريكا فى إدارة أحد الصفحات الوهمية لسبع دقائق، لكن الشركة لا تعتقد أن ذلك دليل يكفى لأن تنسب الحملة للحكومة الروسية.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن 126 مليون أمريكى ربما شاهدوا محتوى سياسيا مدعوما من روسيا من خلال الفيسبوك على مدى عامين وإن 16 مليونا ربما اطلعوا على معلومات روسية غبر تطبيق إنستجرام لتبادل الصور.

واتخذت الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات لطمأنة المشرعين الأمريكيين والأوروبيين إلى أن الأمر لا يستدعى فرض المزيد من الإجراءات التنظيمية. ويقول مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذى للشركة إن فيسبوك لديها 20 ألف موظف يعملون لحراسة الموقع وحمايته.