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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:01 ص
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فيديو وصور... تحطم طائرة ركاب تقل 101 شخص فى المكسيك

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:00 ص
فيديو وصور... تحطم طائرة ركاب تقل 101 شخص فى المكسيك الطائرة المكسيكية المتحطمة
كتب: محمد الأحمدى
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تحطمت طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو، بعدما سقطت فى ولاية دورانجو بشمال المكسيك، أمس الثلاثاء.

وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب مطار، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا أستراليان".

 
تحطم الطائرة
تحطم الطائرة

وأكدت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على "تويتر" حقيقة تحطم طائرتها فى دورانجو، والتى كان على متنها 101 شخص.

​وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الطائرة المحطمة.

​يشار إلى أن الشركة تمتلك تسعة طائرات دريملاينر، تطير فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

الطائرة المتحطمة
الطائرة المتحطمة


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