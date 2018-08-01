فيديو.. مجلس الوزارء: الرئيس وجه الحكومة بتخفيض الدين العام بشكل تدريجى

كتب أيمن رمضان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ناقش توصيات مؤتمر الشباب، الذى انعقد بجامعة القاهرة، وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن التوصيات بمثابة تكليفات للحكومة سيتم توزيعها لكل وزارة وجهة وفقًا للتخصص،وتابع: "كان هناك مناقشة لتكليفات الرئيس السيسى بمتابعة الدين العام وتخفيضه بشكل تدريجى".

وأضاف "سلطان" خلال اتصال هاتفى عبر فضائية "TEN"، أنه "سيتم عمل تقرير بما تم إنجازه فى التوصيات، وستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إطلاق المنظومة الجديدة للتعليم، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم وتدريب المعلمين، والتعليم الفنى".