video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. التموين: الإعلان عن المواعيد الجديدة لإضافة المواليد ببطاقات التموين غدا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:54 م
فيديو.. التموين: الإعلان عن المواعيد الجديدة لإضافة المواليد ببطاقات التموين غدا أحمد كمال المتحدث باسم التموين
كتب كريم كشك
إضافة تعليق

صرح أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث باسم الوزارة، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والتجارة الداخلية، قرر تعديل الجدول الخاص بمواعيد إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، والموزعة على حسب آخر رقم بها، للتسجيل كل فئة بيناتها بالأسبوع المخصص لها.

وأوضح كمال، فى حواره مع أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: " أنه سيتم الترحيل أسبوع واحد، لمراعاة الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتى ستبدأ يوم 20 من الشهر الجارى، وحتى الـ 24 من نفس الشهر، وسيتم الإعلان عن الجدول الجديد، غدًا الخميس، وأن الدكتور على المصيلحى، لدية قدرًا كبيرًا من المرونة، فى حال احتياج الأمر إنلى زيادة المدة المقررة".

 

 


إضافة تعليق

أحمد كمال

وزير التموين

عيد الأضحى

على المصيلحى

وزارة التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة