فيديو.. التموين: الإعلان عن المواعيد الجديدة لإضافة المواليد ببطاقات التموين غدا

كتب كريم كشك

صرح أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث باسم الوزارة، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والتجارة الداخلية، قرر تعديل الجدول الخاص بمواعيد إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، والموزعة على حسب آخر رقم بها، للتسجيل كل فئة بيناتها بالأسبوع المخصص لها.

وأوضح كمال، فى حواره مع أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: " أنه سيتم الترحيل أسبوع واحد، لمراعاة الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتى ستبدأ يوم 20 من الشهر الجارى، وحتى الـ 24 من نفس الشهر، وسيتم الإعلان عن الجدول الجديد، غدًا الخميس، وأن الدكتور على المصيلحى، لدية قدرًا كبيرًا من المرونة، فى حال احتياج الأمر إنلى زيادة المدة المقررة".