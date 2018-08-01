فرنسا تدين اختطاف داعش نساءً وأطفالا فى السويداء بسوريا

باريس /أ ش أ/

أعربت فرنسا اليوم الأربعاء، عن إدانتها لاختطاف تنظيم "داعش" الإرهابى 36 من النساء والأطفال الدروز فى محافظة السويداء بسوريا، خلال الهجوم الذى شنه التنظيم قبل أيام، وأوقع العشرات من القتلى

وذكرت الخارجية الفرنسية - فى بيان اليوم - أن هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى إعادة النظر فى التنوع الذى يتمتع به المجتمع السورى، مؤكدة التزامها التام بإنهاء المعركة ضد داعش وتقديم المساعدة الضرورية للأشخاص الأكثر احتياجا.

وكان تنظيم (داعش) تبنى الهجمات التى طالت إلى جانب مدينة السويداء 7 قرى رئيسية فى ريفها الشرقي، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا (250 شخصا) - وفق المرصد السورى -.