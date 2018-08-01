video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فرنسا تدين اختطاف داعش نساءً وأطفالا فى السويداء بسوريا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:49 م
فرنسا تدين اختطاف داعش نساءً وأطفالا فى السويداء بسوريا جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى
باريس /أ ش أ/
إضافة تعليق

 أعربت فرنسا اليوم الأربعاء، عن إدانتها لاختطاف تنظيم "داعش" الإرهابى 36 من النساء والأطفال الدروز فى محافظة السويداء بسوريا، خلال الهجوم الذى شنه التنظيم قبل أيام، وأوقع العشرات من القتلى

وذكرت الخارجية الفرنسية - فى بيان اليوم - أن هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى إعادة النظر فى التنوع الذى يتمتع به المجتمع السورى، مؤكدة التزامها التام بإنهاء المعركة ضد داعش وتقديم المساعدة الضرورية للأشخاص الأكثر احتياجا.

وكان تنظيم (داعش) تبنى الهجمات التى طالت إلى جانب مدينة السويداء 7 قرى رئيسية فى ريفها الشرقي، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا (250 شخصا) - وفق المرصد السورى -.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يسيطر بالكامل على حوض اليرموك من داعش

داعش

الخارجية الفرنسية

السويداء

سوريا

اخبار عالمية




لا تفوتك
الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة