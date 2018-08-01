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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:22 م
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فترتى عمل فى 15 مكتب تموين لإضافة المواليد بالوادى الجديد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:49 م
فترتى عمل فى 15 مكتب تموين لإضافة المواليد بالوادى الجديد مكتب تموين - ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية خصصت فترتى عمل صباحية ومسائية فى 15 مكتب لإضافة المواليد على مستوى مراكز المحافظة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم  5 أغسطس الجاري، حيث يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 12,30 ظهرًا فى الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية من 7 - 9 مساء.
 
وأضاف السيد فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم انتهاء أعمال الإضافة يوم 17 أكتوبر القادم، على أن يخصص من يوم 17 وحتى يوم 30 أكتوبر، للمتخلفين عن مواعيد الإضافة الرسمية والمخصصة لكل مواطن حسب رقمه الأخير ناحية اليمين ببطاقة الدعم الذكية.

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