غدًا.. آخر موعد لتسجيل البيانات لحجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان، غدًا الخميس، آخر موعد لتسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى، ودفع مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أعلنت عن طرحها الوزارة بمساحات مختلفة تتراوح من 110 وحتى 180 مترًا.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم العمل على توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين يقومون بتحويل مقدمات الحجز، مضيفاً أن عدد العملاء الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى حتى الآن 12339، وعدد من قاموا بملء استمارات الحجز 6038، وعدد من حولوا مقدمات الحجز 2010.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن الحجز (الخطوة الثالثة) سيبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحاً أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى "كابيتال ريزيدانس" الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحى السكنى الذى تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

وبالنسبة لخطوات حجز الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس خالد عباس: الخطوة الأولى، تسجيل البيانات، والتى تم مدها ليوم الخميس الموافق 2/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة له (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، موضحاً أنه عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه.

وأضاف: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى رقم الحساب (الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.