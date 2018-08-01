غادة والى: صرف المعاشات لـ 532 ألف مستفيد بقيمة 727 مليونا حتى عصر اليوم

كتب مدحت وهبة

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر أغسطس فى اليوم الأول، واطمأنت على سير عملية صرف المعاشات بيسر ودون شكوى بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكذلك ماكينات الصرف الآلى، كما أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم، إن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف اليوم الأربعاء الأول من أغسطس حتى الساعة الرابعة عصراً، قد بلغ 532 ألف حالة بقيمة إجمالية 727 مليون جنيه حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد 18 ألف حالة بقيمة 24 مليون جنيه وعدد 214 ألف حالة قامت بصرف معاشاتها من خلال منافذ صرف صندوقى التأمينات بقيمة إجمالية 358 مليون جنيه بالإضافة إلى 300 الف حالة قامو بصرف معاشاتهم من خلال ماكينات الـ ATM بقيمة إجمالية 346 مليون جنيه .