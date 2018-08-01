عطل فى "السيستم " يعرقل عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسكندرية

شهدت المكاتب التموينية بمحافظة الإسكندرية عطل فى "السيستم" أدى إلى عدم بدء عملية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، فى اليوم الأول لفتح باب القبول.

وأكد سليمان الطيب، مدير الرقابة التموينية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عطل "السيستم" جاء بسبب عطل فى الشركة الخاصة بالبطاقات، وليس من مكاتب التموين، وأن جميع العمليات الأخرى تسير بشكل جيد وطبيعى، وأن العطل فقط فى عملية إضافة المواليد، مشيرا إلى أنه جارى إصلاح العطل والبدء فى استقبال المواليد الجدد فور إصلاحة من الشركة المنفذة.

من جانبه، أكد محمد سعدلله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على استعداد مكاتب التموين بالاسكندرية وعددها 24 مكتبا تموينيا، لاستقبال إضافة المواليد الجدد وفق الاشتراطات التى وضعتها وزارةالتموين، فى الفترة من 1أغسطس وحتى 31 أكتوبر، مؤكدا على أن العمل سيكون فترة عمل واحدة صباحية وليس فترتين.

وأشار وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن عدد المواليد المرجح إضافتهم فى محافظة الإسكندرية يتراوح ما بين 700 ألف إلى مليون مولود جديد.

وقال وكيل الوزارة إنه لم يتم إضافة أى مواليد جدد منذ عام 2008 ، مما يجعل حجم وأعداد المواليد كبير نسبيا.

حول أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية بالإسكندرية قال وكيل الوزارة: إن الاسكندرية بها نحو مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطن ومن المرجح زيادة عدد المستفيدين بعد إضافة المواليد الجدد.

وحول استكمال أعمال تسليم البطاقات التموينية خاصة (بدل فاقد وتالف) قال وكيل الوزارة إنه جارى الانتهاء من تسليم البطاقات، حيث تم تسليم نحو 27 ألف بطاقة تموينية بدل فاقد وبدل تالف فى الأونة الاخيرة وجارى تسليم باقى البطاقات فور ورودها إلى المديرية من الشركة المتخصصة بتصنيع البطاقات الذكية.