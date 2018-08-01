video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عطل فى "السيستم " يعرقل عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسكندرية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:38 م
عطل فى "السيستم " يعرقل عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسكندرية بطاقات تموين -ارشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت المكاتب التموينية بمحافظة الإسكندرية عطل فى "السيستم" أدى إلى عدم بدء عملية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، فى اليوم الأول لفتح باب القبول.

 

وأكد سليمان الطيب، مدير الرقابة التموينية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عطل "السيستم" جاء بسبب عطل فى الشركة الخاصة بالبطاقات، وليس من مكاتب التموين، وأن جميع العمليات الأخرى تسير بشكل جيد وطبيعى، وأن العطل فقط فى عملية إضافة المواليد، مشيرا إلى أنه جارى إصلاح العطل والبدء فى استقبال المواليد الجدد فور إصلاحة من الشركة المنفذة.

 

من جانبه، أكد محمد سعدلله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على استعداد مكاتب التموين بالاسكندرية وعددها 24 مكتبا تموينيا، لاستقبال إضافة المواليد الجدد وفق الاشتراطات التى وضعتها وزارةالتموين، فى الفترة من 1أغسطس وحتى 31 أكتوبر، مؤكدا على أن العمل سيكون فترة عمل واحدة صباحية وليس فترتين.

 

وأشار وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن عدد المواليد المرجح إضافتهم فى محافظة الإسكندرية يتراوح ما بين 700 ألف إلى مليون مولود جديد.

 

وقال وكيل الوزارة إنه لم يتم إضافة أى مواليد جدد منذ عام 2008 ، مما يجعل حجم وأعداد المواليد كبير نسبيا.

 

حول أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية بالإسكندرية قال وكيل الوزارة: إن الاسكندرية بها نحو مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطن ومن المرجح زيادة عدد المستفيدين بعد إضافة المواليد الجدد.

 

وحول استكمال أعمال تسليم البطاقات التموينية خاصة (بدل فاقد وتالف) قال وكيل الوزارة إنه جارى الانتهاء من تسليم البطاقات، حيث تم تسليم نحو 27 ألف بطاقة تموينية بدل فاقد وبدل تالف فى الأونة الاخيرة وجارى تسليم باقى البطاقات فور ورودها إلى المديرية من الشركة المتخصصة بتصنيع البطاقات الذكية.

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يعلن بدء تلقى طلبات إضافة المواليد للبطاقات بمكاتب التموين

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

البطاقات التموينية




لا تفوتك
الحكومة: لا صحة لإصدار أى جامعة مصرية شهادات جامعية مزورة لطلاب كويتيين

الحكومة: لا صحة لإصدار أى جامعة مصرية شهادات جامعية مزورة لطلاب كويتيين

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة