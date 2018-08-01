video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عشراوى تدين قرار محكمة إسرائيلية بسجن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:00 ص
عشراوى تدين قرار محكمة إسرائيلية بسجن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى قرار محكمة الصلح الإسرائيلية فى مدينة الناصرة بأراضى 1948، أمس الثلاثاء، بالسجن الفعلى لمدة 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور ، والتى قضت أكثر من عامين و8  أشهر بين السجن والاعتقال المنزلى بـ"تهمة" كتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال ونشرها فى صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وبعد إدانتها بـ"التحريض" .

وقالت عشراوى ، فى بيان لها " أثبتت المحاكم الإسرائيلية وعلى مدار تاريخها بأنها محاكم عنصرية تخضع لابتزاز وضغط الحكومات الإسرائيلية المتتالية ولا تتمتع بالاستقلالية وتنتهج سياسة المعايير المزدوجة، كما وتؤكد زيف ادعاء إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، وتعكس طبيعة النظام القضائى الإسرائيلى المشوه، وتجسد الجوهر الحقيقى لطبيعة النظام الإسرائيلى العنصرى الذى يواصل سياساته القائمة على التمييز والإقصاء ورفض الآخر".

وأشارت عشراوى إلى أن الحكم على "طارطور" ومن قبلها اعتقال الكاتبة والإعلامية لمى خاطر بعد مداهمة منزلها فى الخليل بسبب كتاباتها ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين أمس ومصادرة معدات عمل وسيارتين لاثنين منهم، يندرج فى سياق حملة دولة الاحتلال الهادفة الى مصادرة الرواية الفلسطينية وإخماد صوت الخطاب العلنى الفلسطينى.

وطالبت فى نهاية بيانها المجتمع الدولى بما فى ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" والاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع المنظمات والهيئات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الكاتبتين "طاطور" و"خاطر" وعن 32 من الصحفيين القابعين خلف القضبان، ولجم دولة الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها وممارساتها المخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والدولية الإنسانية بما فى ذلك انتهاك المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يدعو إلى حماية الحقوق الأساسية لحرية الرأى والتعبير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حنان عشراوى: عهد التميمى أيقونة المقاومة الشعبية والكبرياء الفلسطينى

حنان عشراوى

اسرائيل

فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة