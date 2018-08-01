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طوكيو تتحقق من نشر فيديو لصحفى يابانى مختطف فى سوريا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:53 ص
طوكيو تتحقق من نشر فيديو لصحفى يابانى مختطف فى سوريا رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الفيديو الجديد الذى تم بثه على الإنترنت مؤخرا، يبدو أنه للصحفى اليابانى الأسير جومبى ياسودا والذى فُقد فى سوريا عام 2015.

ولدى سؤاله عما إذا كان الرجل الملتحى ذو الشعر الطويل ويرتدى ملابس برتقالية هو ياسودا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهايد سوجا -فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إنه "فيما يتعلق بهذا الأمر، نعتقد أنه هو"، ولكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل بسبب طبيعة القضية الحساسة.

وتضمن الفيديو -الذى يستغرق 20 ثانية- رجلا يتحدث باللغة اليابانية قال "اسمى أومارو وأنا كورى جنوبي، اليوم هو 25 يوليو 2018 أنا فى حالة حرجة للغاية أرجوكم ساعدونى الآن"، ويظهر خلفه رجلان يحملان بنادق ويرتديان ملابس سوداء، ومن غير المعروف لماذا استخدم الرجل الذى يُعتقد أنه ياسودا -44 عاما- اسما مختلفا وقال إنه كورى جنوبي.

كما نُشر الشهر الماضى فيديو آخر من المعتقد أنه تم تسجيله فى أكتوبر الماضي، يظهر فيه رجل يشبه رجل الفيديو الآخر يقول باللغة اليابانية إنه جومبى وإنه يفتقد عائلته.

يشار إلى أن اليابان فقدت الاتصال مع ياسودا فى يونيو 2015 بعد دخوله سوريا لتغطية الحرب الأهلية من جنوب تركيا، ومن المعتقد أن "جبهة النصرة" احتجزته وهى جماعة مسلحة مناهضة للحكومة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى سوريا..وكان ياسودا قد احتجزته جماعة مسلحة عام 2004 فى العراق أثناء تغطيته وأُطلق سراحه بعد 3 أيام.

 


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