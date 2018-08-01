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طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:57 ص
طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
كتب ــ أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم فتح باب الحجز لـ18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى 12 محافظة، ابتداءً من يوم الأحد 12/8/2018  وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018، موضحاً أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة، فى مراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، مشيرا إلى أنه يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز ابتداءً من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم.

وأوضحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن التخصيص يكون بأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى بعد سداد مقدم الحجز بأحد مكاتب البريد المميكنة، ويشترط ألا يقل سن الحاجز عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، مشيرة إلى أن سعر الوحدة كاملة التشطيب طبقاً للأسعار المذكورة بكراسة الشروط، ويتم البيع عن طريق السداد الفورى نقداً بدون فائدة، أو عن طريق السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة، وعند سحب مقدم الحجز سيتم خصم 1% من ثمن الوحدة طبقاً لكراسة الشروط.

وقالت مى عبدالحميد: الوحدات المطروحة موزعة كالتالى: فى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، وفى محافظة الإسكندرية، 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة الفيوم، 903 وحدات بطامية، و1140 وحدة بهوارة، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، وفى محافظة أسيوط، (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، 285 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و803 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبدارى)، وفى محافظة سوهاج، 1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، و900 وحدة بحى الكوثر.

كما يتم طرح 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا، وفى محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر، 86 وحدة بالقصير، و142 وحدة بمرسى علم، وفى محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، وفى محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادى النطرون.​


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