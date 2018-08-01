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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:18 م
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طالب بالفيوم يبلغ عن قنبلة وهمية من هاتف والده انتقاما منه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:06 م
طالب بالفيوم يبلغ عن قنبلة وهمية من هاتف والده انتقاما منه جسم غريب - أرشيفية
الفيوم أ ش أ
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لجأ طالب ثانوى إلى حيلة غريبة للانتقام من والده بسبب وجود خلافات أسرية، فاستخدم هاتف والده المحمول للاتصال بشرطة النجدة للإبلاغ عن وجود جسم غريب يشتبه فيه أمام أحد المطاعم الشهيرة بطريق الزعيم جمال عبد الناصر مدخل طريق الفيوم - القاهرة.

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من المواطن "خالد .ع" تليفونياً، يفيد فيه بوجود جسم غريب مشتبه فيه أمام مطعم شهير للأسماك بطريق الزعيم جمال عبد الناصر بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، فانتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم تأمين وتمشيط المنطقة، وتبين عدم صحة البلاغ وعدم وجود ثمة أجسام غريبة بمكان البلاغ .

 

وقامت أجهزة الأمن، باستخدام التقنيات الحديثة وحددت هوية الشخص الذى أجرى الاتصال، ويدعى أسامة (18 سنة) طالب بالصف الثالث الثانوى، يقيم ببرج العدالة بطريق الفيوم / القاهرة، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقيامه بإجراء الاتصال الهاتفى من الهاتف المسجل باسم والده انتقاماً منه، لوجود خلافات عائلية بينهما لعدم قيامه بالإنفاق على والدته وشقيقته .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق .

 


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