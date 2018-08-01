video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طاجيكستان تنشىء "شرطة سياحية" بعد مقتل 4 سياح غربيين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:22 م
طاجيكستان تنشىء "شرطة سياحية" بعد مقتل 4 سياح غربيين شرطة طاجيكستان
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت سلطات طاجيكستان الأربعاء أنها ستنشىء "شرطة سياحية" بعدما تبنى تنظيم داعش اغتيال أربعة سياح غربيين فى هذا البلد فى آسيا الوسطى.

ونقل الإعلام الرسمى ان رئيس طاجيكستان أمام على رحمن أمر الأربعاء بإنشاء وحدة جديدة فى الشرطة تكلف "حماية النظام العام وضمان أمن السياح ومرافقتهم".

وكان سبعة سياح أجانب يقومون برحلة بالدراجات فى طريق بامير الشهير، عندما قامت سيارة بدهسهم ثم هاجمهم مسلحون فى منطقة دانجارا التى تبعد حوالى 150 كلم عن العاصمة دوشانبى.

وقتل فى الهجوم أمريكيان وسويسرى وهولندى، وجرح سويسرى وهولندى وخرج فرنسى سالما.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 4 سياح أجانب على يد مسلحين فى طاجيكستان

تنظيم داعش يتبنى مسؤولية الاعتداء على سياح فى طاجيكستان

حكومة طاجيكستان تلقى باللوم فى الهجوم على سياح على حزب محظور

إيران تنفى علاقتها بهجوم استهدف سياحا فى طاجيكستان

واشنطن: لا نستطيع تأكيد مسئولية تنظيم داعش على اعتداء طاجيكستان

طاجيكستان

شرطة السياحة

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة