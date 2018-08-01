طاجيكستان تنشىء "شرطة سياحية" بعد مقتل 4 سياح غربيين

أ ف ب

أعلنت سلطات طاجيكستان الأربعاء أنها ستنشىء "شرطة سياحية" بعدما تبنى تنظيم داعش اغتيال أربعة سياح غربيين فى هذا البلد فى آسيا الوسطى.

ونقل الإعلام الرسمى ان رئيس طاجيكستان أمام على رحمن أمر الأربعاء بإنشاء وحدة جديدة فى الشرطة تكلف "حماية النظام العام وضمان أمن السياح ومرافقتهم".

وكان سبعة سياح أجانب يقومون برحلة بالدراجات فى طريق بامير الشهير، عندما قامت سيارة بدهسهم ثم هاجمهم مسلحون فى منطقة دانجارا التى تبعد حوالى 150 كلم عن العاصمة دوشانبى.

وقتل فى الهجوم أمريكيان وسويسرى وهولندى، وجرح سويسرى وهولندى وخرج فرنسى سالما.