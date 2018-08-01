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ضبط 867 مخالفة مرورية و50 دراجة بخارية بدون لوحات خلال حملات بقنا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:25 م
ضبط 867 مخالفة مرورية و50 دراجة بخارية بدون لوحات خلال حملات بقنا حملة مرورية - أرشيفية
قنا- وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة، استهدفت عدد من الميادين العامة، لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية المخالفة، لتفعيل القانون وضبط المخالفين.
 
البداية بتلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من يفيد شن حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 867 مخالفة مرورية شاملة تجاوزت حد السرعة، ومخالفات الوقوف بطريق الخطأ وتعطيل الحركة المرورية، وغرامات ونش، سحب تراخيص منتهية، وضبط 50 دراجة بخارية بدون لوحات حملات بالطرق السريعة وميادين المحافظة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

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