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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:15 م
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ضبط 10 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:14 م
ضبط 10 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 10 قضايا تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.
 
وحررت الحملة قضيتين في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، و5 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 3 قضايا فى مجال الغش الغذائي والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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