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ضبط عامل بحوزته 4 قطع حشيش فى كمين بالبحيرة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:51 ص
ضبط عامل بحوزته 4 قطع حشيش فى كمين بالبحيرة مخدرات - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط عامل بحوزته 4 قطع حشيش بكفر الدوار.
 
أثناء مرور ضباط إدارة تأمين الطرق بالمديرية والقوة المرافقة والمعينين خدمة القول الأمنى للمرور بالقطاع "س 7 " بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمنطقة كوبرى 45، تمكنوا من ضبط "أحمد  م م ع" 32 سنة عامل وبحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش، مبلغ 1170 جنيها، هاتف محمول. 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع، الهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
 
من ناحية أخرى أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات بينهم مصابة بنزيف فى البطن وحالتها خطرة فى مشاجرة لخلافات الجيرة بمنطقة مساكن السيجينى التابعة لمركز شرطة أبو المطامير.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير من المستشفى العام بوصول كل من طرف أول "هناء ح أ" 27 سنة ربة منزل مصابة بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحيه اليسرى واشتباه نزيف داخلى وتم تحويلها لمستشفى دمنهور العام وحجزها للعلاج وشقيقتها شرين 37 سنة ربة منزل مصابة بجرح باليد اليمنى و طرف ثانى "خميس س  س" 53 سنة صاحب مطعم و"أحلام  ج  ا" 32 سنة ربة منزل مصابان بجروح وكدمات.
 
وبسؤال الطرفان، قرروا بحدوث مشاجرة بينهم لخلافات بسبب الجيره قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وأضافت الأولى بتعدى الأول من الطرف الثانى عليها بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابتها وتخلص الأخير من السكين بإلقائها بإحدى المجارى المائيه وتحرر المحضر اللازم المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


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