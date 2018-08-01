ضبط عامل بحوزته 4 قطع حشيش فى كمين بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط عامل بحوزته 4 قطع حشيش بكفر الدوار.

أثناء مرور ضباط إدارة تأمين الطرق بالمديرية والقوة المرافقة والمعينين خدمة القول الأمنى للمرور بالقطاع "س 7 " بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمنطقة كوبرى 45، تمكنوا من ضبط "أحمد م م ع" 32 سنة عامل وبحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش، مبلغ 1170 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع، الهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.