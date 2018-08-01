ضبط شقيقين تعديا على طاقم الإسعاف بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني

نجحت مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة فى ضبط شخصين قاما بالتعدى على طاقم سيارة إسعاف.

تلقى قسم شرطة الحدائق بالقاهرة بلاغا من ( سائق سيارة إسعاف ، مسعف ذات السيارة ) مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .. بقيام كلاً "سعد . م . س " ،و شقيقه "سعيد بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ، وكذا إحداث تلفيات بسيارة الإسعاف ، وذلك لإعتراضهما على دفع قيمة نقل والدتهما للمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.