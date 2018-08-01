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ضبط شقيقين تعديا على طاقم الإسعاف بالقاهرة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:22 م
ضبط شقيقين تعديا على طاقم الإسعاف بالقاهرة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني
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نجحت مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة فى ضبط شخصين قاما بالتعدى على طاقم سيارة إسعاف.

تلقى قسم شرطة الحدائق بالقاهرة بلاغا من ( سائق سيارة إسعاف ، مسعف ذات السيارة ) مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .. بقيام كلاً "سعد . م . س " ،و شقيقه "سعيد بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ، وكذا إحداث تلفيات بسيارة الإسعاف ، وذلك لإعتراضهما على دفع قيمة نقل والدتهما للمستشفى.

 

وعقب  تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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