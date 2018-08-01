ضاحى خلفان: كأس العالم أكبر من حجم قطر بشريا فهل ستستورد سائقين وسيارات؟

كتب- هاشم الفخرانى

انتقد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق تنظيم إمارة الإرهاب والتطرف قطر لمونديال كأس العالم المقبل 2022 ، متوقعا فشل الدوحة في تنظيم كاس العالم المقبل .

وأكد "خلفان" على أن صغر حجم الإمارة الجغرافى يعد من أهم الأسباب التى ستؤدى إلى فشله تنظيمياً ، حيث قال :"ممكن قطر تسكن العالم في خيام مكيفة مثل خيام الحجيج وتوزع عليهم مؤن الوجبات على حساب قصر الوجبة مجانا وهذا بيكلف...المشكلة والطامة الكبرى النقل ..الا اذا تأجر مواصلات وسائقين من العالم وتنقلها الى الدوحة".

وأضاف إن كأس العالم أكبر من حجم قطر بشريا.