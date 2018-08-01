صور.. هدوء الرياح يساهم فى مكافحة حرائق كاليفورنيا

رويترز

بمساعدة الرياح الهادئة يحكم رجال الإطفاء فى شمال كاليفورنيا قبضتهم على حريق غابات يستعر منذ أكثر من أسبوع فى مدينة ريدينج ومحيطها.

وقال تود كوجل المسؤول فى شرطة ريدينج إنه جرى العثور على 16 مفقودا بينما لا يزال أربعة آخرين فى عداد المفقودين فى منطقة الحريق الشاسعة على بعد 260 كيلومترا شمالى سكرامنتو عاصمة الولاية.



أحد رجال الإطفاء يحاول السيطرة على الحرائق

وتأكدت وفاة ستة أشخاص بسبب حريق (كار فاير) منذ أن حولت رياح عاتية النيران إلى إعصار ملتهب قفز فوق أحد الأنهار واجتاح ريدينج والأحياء المجاورة فى منطقة شاستا ترينيتى مساء يوم الخميس الماضى.



أحد رجال الإطفاء

وتعرضت أحياء كاملة للدمار وفر منها السكان الذين لم يتمكنوا من الخروج إلا بحيواناتهم الأليفة والقليل من المتعلقات. وأتت النيران على نحو 1000 منزل وأكثر من 400 مبنى آخر فيما وصفه مسؤولو الولاية بأنه أعنف سابع حريق غابات فى تاريخ كاليفورنيا.



الحرائق تهيمن على المشهد فى كاليفورنيا

وتمكن نحو 4100 من رجال الإطفاء من إحراز تقدم بمساعدة من هدوء الرياح لليوم الثانى. وقالت إدارة الإطفاء فى كاليفورنيا إنها سيطرت على 30 فى المئة من الحريق بحلول مساء أمس ارتفاعا من خمسة فى المئة الأسبوع الماضى.



تراجع الرياح ربما يساعد رجال الإطفاء فى السيطرة على الموقف

وسمحت السلطات لبعض السكان بالعودة لمنازلهم لكن هناك نحو 37 ألفا ما زالوا يقيمون فى مراكز للإيواء.



حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتواصل



حرائق الغابات فى كاليفورنيا



حرائق كاليفورنيا



رجال إطفاء



رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الأوضاع



سباق بين رجال الإطفاء والحرائق التى تهيمن على المشهد فى كاليفورنيا