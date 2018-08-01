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صور.. هبوط بفواصل الطريق الدائرى بالوراق وإجراء أعمال إصلاحات حتى الغد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:17 م
صور.. هبوط بفواصل الطريق الدائرى بالوراق وإجراء أعمال إصلاحات حتى الغد اصلاحات بسبب هبوط بفواصل دائرى الوراق
كتب عبد الرحمن سيد
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وقع هبوط بجزء من الفواصل أعلى دائرى الوراق، مما أدى لظهور كثافات للقادم من الزراعى فى اتجاه المريوطية وانتقل رجال المرور إلى مكان الهبوط.

 

وأجريت معاينة للطريق وسيتم إجراء أعمال إصلاحات من الآن وحتى ظهر غدا الخميس وستكون فى حارتين مع ترك حارتين لحركة السيارات.

 

كما تم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، وانتشار الخدمات والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

 
 
اصلاحات بالدائرى
إصلاحات بالدائرى

اصلاحات بالطريق
إصلاحات بالطريق

اصلاحات
إصلاحات

اعمال تطوير
أعمال تطوير

جانب من الاعمال
جانب من الأعمال

هبوط بالطريق
هبوط بالطريق

هبوط بفواصل الكوبرى
هبوط بفواصل الكوبرى

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