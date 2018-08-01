صور.. هبوط بفواصل الطريق الدائرى بالوراق وإجراء أعمال إصلاحات حتى الغد

وقع هبوط بجزء من الفواصل أعلى دائرى الوراق، مما أدى لظهور كثافات للقادم من الزراعى فى اتجاه المريوطية وانتقل رجال المرور إلى مكان الهبوط.

وأجريت معاينة للطريق وسيتم إجراء أعمال إصلاحات من الآن وحتى ظهر غدا الخميس وستكون فى حارتين مع ترك حارتين لحركة السيارات.

كما تم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، وانتشار الخدمات والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.