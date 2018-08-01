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صور.. مظاهرات فى الدنمارك ضد تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:13 م
صور.. مظاهرات فى الدنمارك ضد تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة مظاهرات فى الدنمارك
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر العشرات من النساء فى الدنمارك، اليوم الأربعاء ضد بدء تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بالبلاد واصفينه بالتمييز.

ودخل القانون الدنماركى الذى يحظر ارتداء النقاب فى الاماكن العامة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وينص على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.

وانتقد نشطاء حقوق الانسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين فى المجتمع الدنماركى بشكل أفضل.

وتصل غرامة ارتداء النقاب او البرقع الذى يظهر العينين فقط، فى الاماكن العامة الى الف كورون (156 دولارا، 134 يورو).

ويشمل الحظر ايضا أمورا أخرى يمكن أن تخفى الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التى لا تظهر إلا العيون. وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة الى 10 آلاف كورون.

ولا يعرف عدد النساء اللواتى يرتدين النقاب أو البرقع فى الدنمارك.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات احتجاج فى العاصمة كوبنهاغن وآرهوس ثانى أكبر المدن فى ساعة متأخرة الأربعاء، يتوقع ان يشارك فيها مئات الأشخاص، وان ترتدى بعض النسوة النقاب.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية أنه منذ الساعة 2:30 بعد الظهر لم تسجل اى انتهاكات للحظر.

احتجاجات ضد القانون
احتجاجات ضد القانون

 

جانب من التظاهرات (2)
جانب من التظاهرات (2)

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من الحركة الاحتجاجية
جانب من الحركة الاحتجاجية

 

عشرات النساء المنقبات
عشرات النساء المنقبات

 

محتجون
محتجون

 

مظاهرات ضد قانون حظر النقاب فى الدنمارك
مظاهرات ضد قانون حظر النقاب فى الدنمارك
 
 
احتجاجات ضد قانون حظر النقاب
احتجاجات ضد قانون حظر النقاب

 

جانب من التظاهرات ضد قانون حظر النقاب
جانب من التظاهرات ضد قانون حظر النقاب

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات
 

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