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صور.. محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات القوات المسلحة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:26 ص
صور.. محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات القوات المسلحة محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات القوات المسلحة
قنا - هند المغربى
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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، المنفذ المتحرك لبيع منتجات مزارع القوات المسلحة، التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، رافقه عدد من القيادات التنفيذية. 
 
وذكر الهجان فى بيان إعلامي، أن المنفذ يستهدف توزيع 11 طنا من اللحوم المجمدة بسعر 45 جنيها للكيلو الواحد المغلف، وسعر 45 جنيها لكيلو المفروم المغلف، وسعر 15 جنيها لكيلو الكلاوي المغلف، وأضاف أن المنفذ مستمر في بيع المنتجات لمدة 3 أيام، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بعدد من المنافذ بباقي مراكز المدن لبيع منتجات القوات المسلحة بأسعار تنافسية لكسر حدة ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أنه يجرى توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة تشمل السلع الغذائية الأساسية بسعر40 جنيها للكرتونة بجميع مراكز المدن.
 
وقدم المحافظ الشكر للقوات المسلحة، لدعمها المتواصل فى خدمة المجتمع المدنى، وحرصها على توفير كافة احتياجات المواطن المصرى من السلع الأساسية.
 
 
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