صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادات التعليمية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أوائل الشهادات العامة 2018 فى احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتم تكريم أوائل الشهادات العامة ( الإعدادية – الثانوية العامة – الدبلومات الفنية ) بحضور عدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين والقادة السياسيين والتنفيذيين بالمحافظة والسادة نواب المحافظة الكرام وأئمة رجال الدين الإسلامي والمسيحي وسيادة سكرتير عام المساعد ورجال وقيادات التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء المحافظة .

تضمنت الاحتفالية عرض صور أوائل الشهادات العامة وكلمات مديري بعض المدارس وأولياء الأمور الموجهة ثم إنجازات التعليم في صور، وبعدها استمع الحضور لبعض الفقرات الفنية للموهوبين من الشعر والإلقاء وفقرة غنائية للكورال وهنأ المحافظ الطلاب الأوائل معربًا عن فرحته بتفوقهم ومتحدثا عن المنح الدراسية للأبناء طلاب المحافظة للجامعات الحكومية والخاصة من خلال فتح باب النقاش للاستماع لمشكلات المواطنين على أرض المحافظة.



جانب من الاحتفالية



تكريم اوائل الشهادات



حضور كبير من القيادات



احتفالية تكريم الاوائل



المحافظ يكرم الاوائل



فقرات متنوعة فى الاحتفالية



داخل قاعة احتفالات المحافظة



حفل التكريم