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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:14 م
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صور.. قوات الناتو تطلق تدريبا مشتركا فى جورجيا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:08 م
صور.. قوات الناتو تطلق تدريبا مشتركا فى جورجيا جانب من المناورة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت العاصمة الجورجية تبليسى انطلاق مناورات "نوبل بارتنر 2018" فى إطار التدريبات العسكرية المشتركة التى تقوم بها قوات حلف شمال الأطلسى فى أراضى جورجيا.

القوات الأمريكية المشاركة بالمناورة
القوات الأمريكية المشاركة بالمناورة

ويشارك في المناورات عدد من الدول الأعضاء فى الناتو، بالإضافة إلى دول أخرى شريكة. وجرت مراسم افتتاح المناورات في مطار ’فازياني’ العسكري الواقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً خارج العاصمة تبليسي.

 
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

المناورة المشتركة تحمل اسم نوبل بارتنر

المناورة المشتركة تحمل اسم نوبل بارتنر
القوات البريطانية تنال قدرا من الراحة بعد انتهاء التدريب
القوات البريطانية تنال قدرا من الراحة بعد انتهاء التدريب
جانب من القوات الألمانية المشاركة
جانب من القوات الألمانية المشاركة
جانب من القوات المشاركة بالمناورة
جانب من القوات المشاركة بالمناورة
جانب من القوات المشاركة من عدة دول
جانب من القوات المشاركة من عدة دول
طائرة عسكرية
طائرة عسكرية
قوات ألمانية مشاركة
قوات ألمانية مشاركة
قوات ألمانية
قوات ألمانية

 


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مناورة الناتو

الناتو

جورجيا

تبليسى

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