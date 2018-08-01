صور.. قوات الناتو تطلق تدريبا مشتركا فى جورجيا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت العاصمة الجورجية تبليسى انطلاق مناورات "نوبل بارتنر 2018" فى إطار التدريبات العسكرية المشتركة التى تقوم بها قوات حلف شمال الأطلسى فى أراضى جورجيا.



القوات الأمريكية المشاركة بالمناورة

ويشارك في المناورات عدد من الدول الأعضاء فى الناتو، بالإضافة إلى دول أخرى شريكة. وجرت مراسم افتتاح المناورات في مطار ’فازياني’ العسكري الواقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً خارج العاصمة تبليسي.

القوات الأمريكية