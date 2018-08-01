صور.. فحوصات لـ60 سيدة خلال برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببلطيم

شهدت الوحدة الصحية بقرية الحماد، التابعة لمركز بلطيم، حملة تنظيم الأسرة، بتعليمات طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، بحضور الدكتور عزت الغبور، مدير إدارة بلطيم الصحية، والدكتورة هدى مصليحى صباحى، والدكتورة إلهام درغام، مسئول تنظيم الأسرة، وسلمى حافظ، مشرفة الرائدات الريفيات بالإدارة، وعزه رمضان بكر، مسئول الإعلام بالإدارة الصحية، وصباح السيد مصطفى، مشرفة خط، وكريمة حسين، وأرزاق عبدالرازق، وصباح معوض، ونجوان محمد، الرائدات الريفيات بالحملة نفسها، وأُجرى الكشف الطبى على 60 حالة مابين الكشف المبكر عن الحمل، والتوعية الإنجابية، ووسائل تنظيم وتحديد النسل، وفحوصات مبكرة.

قال طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، إن كل الوحدات الصحية التابعة لمركز بيلطيم ستشهد حملات للتوعيه والكشف المبكر للسيدات مجانًا ضمن برنامج الدولة للصحة الإنجابية.