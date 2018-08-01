صور.. سيدات الأرجنتين تواصل التظاهر للمطالبة بحقوق الإجهاض

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

واصلت السيدات فى الأرجنتين اليوم الأربعاء، التظاهر للمطالبة بحقوق الإجهاض فى مدينة أوليفوس.

وقامت بعض السيدات بوضع الشارات الخضراء فى قطارات المترو للتنبية على أهمية مطالبهم بحقوق الإجهاض.

وكان مجلس النواب الأرجنتينى أقر فى الرابع عشر من يونيو الماضى الحالات التى لم ينج فيها الرضيع بعد الولادة، وذلك قبل أن يبدأ فى مناقشته فى 3 يوليو الماضى.

ومن المقرر عقد مناقشة نهائية حول القانون فى 8 أغسطس المقبل.



سيدات الأرجنتين



تظاهر سيدات الأرجنتين



جانب من المظاهرات



سيدات الأرجنتين



جانب من سيدات الأرجنتين



وضع شارات خضراء بقطارات المترو