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صور.. سيدات الأرجنتين تواصل التظاهر للمطالبة بحقوق الإجهاض

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:27 ص
صور.. سيدات الأرجنتين تواصل التظاهر للمطالبة بحقوق الإجهاض تظاهر سيدات الأرجنتين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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واصلت السيدات فى الأرجنتين اليوم الأربعاء، التظاهر للمطالبة بحقوق الإجهاض فى مدينة أوليفوس.

وقامت بعض السيدات بوضع الشارات الخضراء فى قطارات المترو للتنبية على أهمية مطالبهم بحقوق الإجهاض.

وكان مجلس النواب الأرجنتينى أقر فى الرابع عشر من يونيو الماضى الحالات التى لم ينج فيها الرضيع بعد الولادة، وذلك قبل أن يبدأ فى مناقشته فى 3 يوليو الماضى.

ومن المقرر عقد مناقشة نهائية حول القانون فى 8 أغسطس المقبل.

سيدات الأرجنتين
سيدات الأرجنتين

 

تظاهر سيدات الأرجنتين
تظاهر سيدات الأرجنتين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
 
 
سيدات الأرجنتين
سيدات الأرجنتين

 

جانب من سيدات الأرجنتين
جانب من سيدات الأرجنتين

 

وضع شارات خضراء بقطارات المترو
وضع شارات خضراء بقطارات المترو

 

جانب من الإشارات الخضراء بقطارات المترو
جانب من الإشارات الخضراء بقطارات المترو
 

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