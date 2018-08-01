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صور.. سكرتير المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر المتوفين بلدغ الثعابين بقويسنا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:58 ص
صور.. سكرتير المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر المتوفين بلدغ الثعابين بقويسنا سكرتير عام المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر المتوفين نتيجة لدغ الثعابين
المنوفية - محمود شاكر
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سلم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، مساعدات مالية لأسرة المواطن "إبراهيم عبد الرازق أحمد"، وكذا المواطنة "اعتماد العزب حسانين" من ناحية قرية شبرا بخوم مركز قويسنا، اللذان لقيا مصرعهما نتيجة لدغات الثعابين، جاء ذلك خلال استقباله لهم بمكتبه، يأتى هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة المتضررين من  الحوادث والأزمات.
 
وقدم السكرتير العام واجب العزاء لأسر المتوفيين، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لهم، فيما أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة لهذه اللفتة الكريمة، موجهين كل الشكر للسكرتير العام على ما لمسوه من اهتمام ومراعاة لحقوقهم وحفاظاً على حياتهم.
 
كما أكد السكرتيرالعام، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة التواصل مع أسر المتضررين من الحوادث وإتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناتهم، مشدداً على توفير كافة الاحتياجات الضرورية وتقديم يد العون والمساعدة لهم للخروج من  هذه الأزمات مع تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.
 
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