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صور.. زحام على مكاتب تموين كفر الشيخ لإضافة المواليد الجدد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:36 م
صور.. زحام على مكاتب تموين كفر الشيخ لإضافة المواليد الجدد محافظ كفر الشيخ أمام أحد مكاتب التموين بالمحافظة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توافد عدد كبير من الأهالى على 85 مكتباً وموقعاً بمراكز ومدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، لتقديم مستندات إضافة المواليد حسب الجدول المعلن عنه من قبل وزارة التموين.

وتفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، عدداً من المكاتب للتعرف على التيسيرات التي تقدم للمواطنين، وأبدى المحافظ عددا من الملاحظات وطالب بتنفيذها تيسراً على المواطنين، وناقش عدد من المقبلين على إضافة المواليد، وتعرف على مطالبهم.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، وعدد من التنفيذيين.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه طالب بتعليق لافتات توضح الأوراق المطلوبة والفئة المستهدفة يومياً وتخصيص نوافذ للسيدات والرجال بالإضافة لتوفير مقاعد لهم، كما طالب رؤساء المدن ومديرى الإدارات التموينية بتوفير عدد من الموظفين للتواجد بالمكاتب بين الجمهور للإجابة عن تساؤلاتهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أنه وجه رؤساء المدن بمتابعة المكاتب والاطمئنان على انتظام العمل بها وتلقي الموظفين للطلبات وحسن معاملة الجمهور، محذراً من ورود شكاوى من المواطن من تقصير الموظفين، مؤكداً أنه استمع لعدد من المواطنين وتعرف على مطالبهم، وأمر بالاستجابة لهم.

 

محافظ كفر الشيخ يستمع لشكوى مواطن أمام مكتب اضافة المواليد

محافظ كفر الشيخ يستمع لشكوى مواطن أمام مكتب اضافة المواليد

 

محافظ كفر الشيخ يطالب بالتيسير على المواطنين
محافظ كفر الشيخ يطالب بالتيسير على المواطنين

 

 

جانب من استماع المحافظ لشكاوى المواطنين
جانب من استماع المحافظ لشكاوى المواطنين

 

 

جانب من ملاحظات التي أبداها المحافظ واستماعه للشكاوى
جانب من الملاحظات التي أبداها المحافظ واستماعه للشكاوى

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