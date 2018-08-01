صور..رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية

كتبت: إيمان حنا

وصل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى محافظة المهرة، فى زيارة تفقدية للمحافظة ووضع حجر الأساس، وافتتاح العديد من المشاريع فى إطار برنامج إعادة الإعمار المقدم من المملكة العربية السعودية وانطلاقا من المهرة بتدشين مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية فى مدينة الغيضه.

واحتفى أهالى المحافظة بزيارة الرئيس والذى كان فى استقباله لدى وصوله محافظ المهره راجح باكريت وسفير المملكة العربية السعودية محمد ال جابر وقيادات وشخصيات اجتماعية ونسوية وشبابية.



رئيس اليمن يصل المهرة



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار



رئيس اليمن يصل المهرة



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (5)



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (6)



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (7)



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (8)



رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (9)



