video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور..رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:54 م
صور..رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية لحظة وصول الرئيس اليمنى
كتبت: إيمان حنا
إضافة تعليق
وصل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى محافظة المهرة، فى زيارة تفقدية للمحافظة ووضع حجر الأساس، وافتتاح العديد من المشاريع فى إطار برنامج إعادة الإعمار المقدم من المملكة العربية السعودية وانطلاقا من المهرة بتدشين مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية فى مدينة الغيضه.
 
واحتفى أهالى المحافظة بزيارة الرئيس والذى كان فى استقباله لدى وصوله محافظ المهره راجح باكريت وسفير المملكة العربية السعودية محمد ال جابر وقيادات وشخصيات اجتماعية ونسوية وشبابية.
 

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (1)
رئيس اليمن يصل المهرة 

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (2)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (3)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار 

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (4)
رئيس اليمن يصل المهرة 

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (5)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (5)

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (6)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (6)

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (7)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (7)

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (8)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (8)

 

رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (9)
رئيس اليمن يصل المهرة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار بدعم من السعودية (9)


 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترميم تراث اليمن.. فى شراكة جديدة بين اليونسكو والاتحاد الأوروربى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

تجدد الاشتباكات بين المقاومة والحوثيين في التحيتا بمحافظة الحديدة

السعودية

المهرة

اليمن

اعادة إعمار اليمن

الملك سلمان




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة