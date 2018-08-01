صور.. دكتوراه بإعلام الأزهر عن البوابات الإلكترونية للمؤسسات الإسلامية

أشرف عزوز

حصل الباحث محمود إسماعيل عبد الرؤوف المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، على درجة الدكتوراة بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته "تصميم البوابات الإلكترونية للمؤسسات الإسلامية الرسمية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها- دراسة تطبيقية على مصر وجنوب شرق آسيا" .

تكونت لجنة الحكم والمناقشة ،من الدكتور جلال علي محمد سلام أستاذ الطباعة والنشر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مشرفا والدكتور أحمد زارع أستاذ الصحافة المساعد ،ووكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر مشرفا مشاركا، والدكتور عبد الصبور فاضل أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأزهر مناقشا داخليا ،والدكتورة نيفين عبدالعزيز صالح أستاذ الطباعة والنشر والتغليف كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مناقشا خارجيا.

كما شارك فى حضور الرسالة وفد عن حكومة جمهورية إندونيسيا ، يضم الدكتور أحمد طب رايا نائب رئيس جامعة شريف هداية الله الإسلامية وتوفيق الرحمن مساعد الملحق التربوي الثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة ،والدكتورة مهجة غالب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة السابق وعضو مجلس النواب ، والدكتور أيمن عبد المؤمن مدير عام نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر ومدير بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأوصت الدراسة بتوحيد الجهة المسئولة عن إدارة بوابات المؤسسات الإسلاميَّة الرسميَّة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الفصل بينها، وتوفير الدعم المادي والبشري اللازم لها و تقديم العبادات والمناسك وكيفية أدائها، أو القضايا الجدليَّة أو التي تمس المُستخدِمين وحياتهم اليوميَّة في شكل ملفات تفاعليَّة أو رسوم مُتحركة أو سؤال وجواب والاهتمام بالأطفال والشباب، وتوفير وسائل جذب لهم مثل الألعاب والقصص المُصورة والرسوم المُتحركة والتعريف بالبوَّابات الإسلاميَّة الرسميَّة والدعاية لها داخليًا بوسائل وأساليب متنوعة، مع ضرورة أن تُوفِّر البوَّابات الإسلاميَّة الرسميَّة آليَّة للتعريف بالبلاد الإسلاميَّة المُجاورة والمُتباعدة جغرافيًا والمختلفة ثقافيًا.