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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
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صور.. توافد المواطنين على مكتب تموين الدقى لإضافة المواليد الجديدة للبطاقات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:51 م
صور.. توافد المواطنين على مكتب تموين الدقى لإضافة المواليد الجديدة للبطاقات مكتب تموين الدقى
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شهدت مكاتب التموين على مستوى المحافظات، توافد المواطنين، لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية، والاستعلام عن إجراءات إضافة المواليد، تزامنا مع اليوم الأول من قرار وزير التموين الخاص بإضافة المواليد الجديدة .

وشهد مكتب تموين الدقى بمحافظة الجيزة، توافد عدد من المواطنين للتعرف على إجراءات إضافة المواليد الجديدة، فيما علق المكتب إرشادات خاصة بإضافة المواليد، والمستندات والأوراق الطلوبة، مؤكدا أن المتاح إضافة المواليد بحد أقصى 3 مواليد فقط والسن من 1/1/2006 وحتى 31/12/2015  .

وحددت مكاتب التموين المستندات المطلوبة:

-  إستمارة أداء الخدمة التموينية

- صورة بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة

- صور الرقم القومى لباقى أفراد الأسرة المستفيدين

- صور شهادات كمبيوتر للمواليد المطلوب إضافتهم

- صورة البطاقة التموينية

- أصل مستند إثبات الدخل أو البحث الإجتماعى الموضح للدخل وفقاً للفئات المطلوبة مختوم ومعتمد من الجهة المختصة

- إيصال كهرباء حديث للسكن المقيم به حتى وإن كان بغير اسمه

- رقم محمول صاحب البطاقة التموينية سارى ومسجل بإسمه بإحدي شركات المحمول

- حافظة بلاستيك لحفظ المستندات

يذكر أن مكاتب التموين على مستوى المحافظات تبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أشهر، استقبال المواطنين، لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، على ألا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين 3 أفراد.

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