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صور.. توافد المواطنين على مكاتب تموين الغربية لإضافة المواليد بالبطاقات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:08 م
صور.. توافد المواطنين على مكاتب تموين الغربية لإضافة المواليد بالبطاقات توافد المواطنين على مكاتب تموين الغربية لإضافة المواليد بالبطاقات
الغربيه محمد طارق
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بدأت مكاتب التموين الرئيسية والفرعية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، فى استقبال المواطنين منذ صباح اليوم للبدء فى إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين الذكية.

 

وقالت فايزة أحمد، أحد المواطنين، إنها جاءت منذ الساعات الأولى للعمل لإضافة أولادها على البطاقة الذكية، موضحة أنها سعيدة بقرار إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من أجل رفع المعاناة على الفئات الأولى بالرعاية.

 

وقال سامح هنداوى وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم بدء العمل فى تلقى طلبات إضافة المواليد خلال الفترة من وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

 

وأوضح هنداوى، لـ"اليوم السابع"، أن المواليد التى سيتم إضافتها ابتداء من الفترة 1/1/2006 إلى 31/12/2015 بحد أقصد عدد 3 مواليد الأسرة، والفئات المستهدفة من إضافة المواليد هى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا طبقا لدخل الأسرة، موضحًا أنه سيتم تقديم الأوراق من خلال استمارة خدمة ويتم ملؤها بالبيانات المطلوبة وتقديم المستندات الخاصة بشرط أن يكون المواليد من 1/1/2006 ولا يجوز أكثر من 3 مواليد.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن يوجد بعض المكاتب سيتم تشغيلها فترتين مثل مكتب تموين: " بندر طنطا، أول طنطا، ثانى طنطا، بندر المحلة، أول المحلة، ثانى المحلة، محلة مرحوم، برما، بندر زفتى، بندر قطور، دماس، أبشواى، التاج، ميت عساس، بندر كفر الزيات، الدلجمون، بلشاى، أبيار، السنطة، القرشية.

 

 
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