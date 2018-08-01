صور.. توافد المواطنين على مكاتب التموين بأسيوط لإضافة المواليد

توافد العشرات من المواطنين على مكاتب التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، فى أول أيام تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؛ وذلك فى اطار خطة الدولة لوصول الدعم لمستحقيه وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل وتفعيلا لبرامج الحكومة.

وقال مجدى مشيل، مدير مكتب تموين الوليدية بأسيوط، إنه يتم استقبال المواطنين الراغبين فى إضافة مواليد الجدد على بطاقات التموين، يوميا ولمدة 3 أشهر تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وطبقا للشروط التى وضعتها الوزارة والتى تضمن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية وهم المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

فيما اشتكى عدد من المواطنين من جدول مواعيد اضافة المواليد طبقا لأرقام البطاقات التموينية والذى يوافق اسبوع عيد الأضحى المبارك، مطالبين بسرعة التدخل وحل تلك المشكلة حتى لا يضيع عليهم فرصة اضافة مواليد على البطاقات التموينية .

وكانت مديرية التموين بأسيوط أعلنت عن بدء تلقى طلبات اضافة المواليد الجدد، حيث يشمل القرار أن المواليد الجدد الذين سيتم إضافتهم على البطاقات هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيها.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط انه سيتم استقبال اصحاب البطاقات التموينية الراغبين فى اضافة اولادهم بمكاتب التموين طبقا للمواعيد المنظمة لذلك وهى الاسبوع الاول من 1 اغسطس وحتى 10 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 0 ) والاسبوع الثانى من 11 إلى 17 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 1 ) والاسبوع الثالث من 18 إلى 24 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 2 ) والاسبوع الرابع من 25 اغسطس وحتى 31 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 3 ) والاسبوع الخامس من 1 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 4 ) والاسبوع السادس من 8 إلى 14 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 5 ) والاسبوع السابع من 15 إلى 22 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 6 ) والاسبوع الثامن من 23 إلى 28 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 7 ) والاسبوع التاسع من 29 إلى 5 اكتوبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 8 ) والاسبوع العاشر من 6 اكتوبر وحتى 12 اكتوبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 9 )، على ان يتم خلال الاسبوع الحادى عشر والثانى عشر من 13 اكتوبر وحتى 31 اكتوبر لتسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.