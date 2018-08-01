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صور.. تصاعد المظاهرات فى زيمبابوى احتجاجا على فوز منانجاجوا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:51 م
صور.. تصاعد المظاهرات فى زيمبابوى احتجاجا على فوز منانجاجوا مظاهرات فى زيمبابوى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت المظاهرات فى زيمبابوى حالة من التصعيد، إثر رفض مؤيدى المعارضة للنتائج التى تم الإعلان عنها من قبل لجنة الانتخابات بفوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا بانتخابات الرئاسة بالإضافة إلى فوز الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

أحد المحتجين يعرب عن اعتراضه
أحد المحتجين يعرب عن اعتراضه

وتأتى المظاهرات بعدما أعلن إيمرسون منانجاجوا الرئيس المؤقت ورئيس الحزب الحاكم فى زيمبابوى "الاتحاد الوطنى الزيمبابوى الإفريقي" فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد أمس الأول (الاثنين)، كما وصف العملية الانتخابية بأنها كانت "حرة ونزيهة".

أحد المحتجين يلوح بغضب لقوات الشرطة
أحد المحتجين يلوح بغضب لقوات الشرطة

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إعلان منانجاجوا يأتى فى الوقت الذى تزعم فيه المعارضة وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.

أحد المحتجين
أحد المحتجين
المعارضة فى زيمبابوى تحتج على النتائج المعلنة للانتخابات
المعارضة فى زيمبابوى تحتج على النتائج المعلنة للانتخابات
انتشار أمنى مكثف للتعامل مع التظاهرات
انتشار أمنى مكثف للتعامل مع التظاهرات
شرطة زيمبابوى تحاول التعامل مع المظاهرات
شرطة زيمبابوى تحاول التعامل مع المظاهرات
المتظاهرون يمزقون صور مانجاجوا
المتظاهرون يمزقون صور مانجاجوا
حالة من الفوضى تجتاح العاصمة هرارى
حالة من الفوضى تجتاح العاصمة هرارى
حالة من الكر والفر فى وسط العاصمة هرارى
حالة من الكر والفر فى وسط العاصمة هرارى
حشود من المعارضين يرفضون نتائج انتخابات زيمبابوى
حشود من المعارضين يرفضون نتائج انتخابات زيمبابوى
متظاهر أمام قوات شرطة الشغب
متظاهر أمام قوات شرطة الشغب
متظاهرون بالعصى والحجارة
متظاهرون بالعصى والحجارة
متظاهرون يرفضون نتائج انتخابات زيمبابوى
متظاهرون يرفضون نتائج انتخابات زيمبابوى
متظاهرون يشعلون النار فى وسط الطريق
متظاهرون يشعلون النار فى وسط الطريق
متظاهرون يعربون عن رفضهم نتائج انتخابات زيمبابوى
متظاهرون يعربون عن رفضهم نتائج انتخابات زيمبابوى
متظاهرون يقطعون أحد الطرق
متظاهرون يقطعون أحد الطرق
متظاهرون يمزقون صور الرئيس مانجاجوا
متظاهرون يمزقون صور الرئيس مانجاجوا
متظاهرون يهتفون بالقرب من الشرطة
متظاهرون يهتفون بالقرب من الشرطة
متظاهرين فى مواجهة مع شرطة الشغب فى العاصمة هرارى
متظاهرين فى مواجهة مع شرطة الشغب فى العاصمة هرارى
متظاهرين يحملون صور مرشح المعارضة فى زيمبابوى
متظاهرين يحملون صور مرشح المعارضة فى زيمبابوى

 


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