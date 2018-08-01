صور.. تصاعد المظاهرات فى زيمبابوى احتجاجا على فوز منانجاجوا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت المظاهرات فى زيمبابوى حالة من التصعيد، إثر رفض مؤيدى المعارضة للنتائج التى تم الإعلان عنها من قبل لجنة الانتخابات بفوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا بانتخابات الرئاسة بالإضافة إلى فوز الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان.



أحد المحتجين يعرب عن اعتراضه

وتأتى المظاهرات بعدما أعلن إيمرسون منانجاجوا الرئيس المؤقت ورئيس الحزب الحاكم فى زيمبابوى "الاتحاد الوطنى الزيمبابوى الإفريقي" فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد أمس الأول (الاثنين)، كما وصف العملية الانتخابية بأنها كانت "حرة ونزيهة".



أحد المحتجين يلوح بغضب لقوات الشرطة

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إعلان منانجاجوا يأتى فى الوقت الذى تزعم فيه المعارضة وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.



أحد المحتجين

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