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صور.. بولندا تحيى الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:08 م
صور.. بولندا تحيى الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى ذكرى انتفاضة وراسو
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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أحيا آلاف المواطنين فى العاصمة وارسو ببولندا ، اليوم الأربعاء ذكرى الانتفاضة ضد الاحتلال الألمانى النازى قبل 74 عاما خلال الحرب العالمية الثانية.

وقام القائمين على الحكومة فى بولندا بوضع باقات الورود على النصب التذكارى للجندى المجهول لأحداث هذه الحرب بحضور شخصيات رسمية.

إحياء الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى
إحياء الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى

 

إحياء الذكرى
إحياء الذكرى

 

إحياء ذكرى انتفاذة وارسو
إحياء ذكرى انتفاضة وارسو

 

آلاف المواطنين يحيون الذكرى
آلاف المواطنين يحيون الذكرى

 

الألعاب النارية
الألعاب النارية

 

الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى
الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى

 

علم بولندا
علم بولندا

 

وضع أكاليل الزهور
وضع أكاليل الزهور

 


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