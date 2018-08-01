صور.. بولندا تحيى الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

أحيا آلاف المواطنين فى العاصمة وارسو ببولندا ، اليوم الأربعاء ذكرى الانتفاضة ضد الاحتلال الألمانى النازى قبل 74 عاما خلال الحرب العالمية الثانية.

وقام القائمين على الحكومة فى بولندا بوضع باقات الورود على النصب التذكارى للجندى المجهول لأحداث هذه الحرب بحضور شخصيات رسمية.



إحياء الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى



إحياء الذكرى



إحياء ذكرى انتفاضة وارسو



آلاف المواطنين يحيون الذكرى



الألعاب النارية



الذكرى الـ74 لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال الألمانى



علم بولندا