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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:11 م
خالد صلاح
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صور.. انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:42 م
صور.. انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات انهيار عقار بروض الفرج
كتب سيد الخلفاوى
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شهد حى روض الفرج، منذ قليل، انهيار منزل مكون من 4 أدوار، دون حدوث إصابات، وذلك بشارع ابن قرانى المتفرع من شارع ابن الرشيد.
 
وهرعت قوات الحماية المدنية على الفور والشرطة المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، لمنع المرور بجواره، كما أغلقت الشارع أمام حركة المرور.
 
ورصد "اليوم السابع" انهيار الدور الرابع بالكامل وأجزاء من الدور الثالث وظهور تصدعات فى حوائط المبنى.
 
انهيار عقار بروض الفرج (1)
انهيار عقار بروض الفرج 

انهيار عقار بروض الفرج (2)
انهيار عقار بروض الفرج (2)

انهيار عقار بروض الفرج (3)
انهيار عقار بروض الفرج (3)

انهيار عقار بروض الفرج (4)
انهيار عقار بروض الفرج (4)

انهيار عقار بروض الفرج (5)
انهيار عقار بروض الفرج (5)

انهيار عقار بروض الفرج (6)
انهيار عقار بروض الفرج (6)

انهيار عقار بروض الفرج (7)
انهيار عقار بروض الفرج (7)

انهيار عقار بروض الفرج (8)
انهيار عقار بروض الفرج (8)

انهيار عقار بروض الفرج (9)
انهيار عقار بروض الفرج (9)

 


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