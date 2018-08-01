صور.. انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات

شهد حى روض الفرج، منذ قليل، انهيار منزل مكون من 4 أدوار، دون حدوث إصابات، وذلك بشارع ابن قرانى المتفرع من شارع ابن الرشيد.

وهرعت قوات الحماية المدنية على الفور والشرطة المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، لمنع المرور بجواره، كما أغلقت الشارع أمام حركة المرور.

ورصد "اليوم السابع" انهيار الدور الرابع بالكامل وأجزاء من الدور الثالث وظهور تصدعات فى حوائط المبنى.