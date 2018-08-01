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صور.. انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار القاهرة الدولى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:17 م
صور.. انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار القاهرة الدولى انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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انطلقت أولى رحلات الجسر الجوى الذى تنظم شركة مصر للطيران هذا العام لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى عصر اليوم، الأربعاء، سيرت الشركة 12 رحلة جوية لنقل 2120 حاجاً من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، اقلعت 9 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة والمدينة المنورة، لنقل 1550 حاجاً، و3 رحلات جوية من مطار برج العرب لنقل 570 حاجاً من حجاج قرعة البحيرة، والغربية، و الإسكندرية، وشمال وجنوب سيناء، وبعثة الداخلية، ووزارة الصحة، وتضامن بعثة المؤسسة، فضلاً عن حجاج بماكو بمالى وترانزيت بانكوك وتأشيرات العمل والإقامة.

 

كما سيرت الشركة أمس الثلاثاء 3 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة، لنقل 609 حجاج من حجاج قرعة البحيرة، وبعثات الداخلية ووزارة الصحة، وتضامن بعثة المؤسسة، وترانزيت تورنتو وحجاج بماكو بمالى وحج أفراد.

 
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مصر للطيران




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