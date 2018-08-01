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صور القومى للمرأة بالشرقية يوزع 150 شهادة أمان على المرأة المعيلية ببلبيس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:38 ص
صور القومى للمرأة بالشرقية يوزع 150 شهادة أمان على المرأة المعيلية ببلبيس جانب من الحفل
الشرقية- فتحية الديب
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قام المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، وبإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتسليم  150 شهادة أمان هدية من المجلس القومي للمرأة للسيدات غير القادرات والمعيلات والعمالة الموسمية بمركز وقري مدينة بلبيس.
 
وذلك بحضور كل من محمد البطريق ممثل للمجتمع المدني، والشيخ محمد نجم ممثل من أوقاف بلبيس، والقس حنا ممثل من كنيسة بلبيس،  ونهي عبد المنعم، وحنان فؤاد عضوات المجلس القومي للمرأة، وذلك في إحتفالية، بأحدي القاعات بمدينة بلبيس، وتضمن ذلك وجود عيادة متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.
 
وقد أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع، أثناء اللقاء أهمية وطريقة الأستفادة من شهادات أمان، وأشارت إلى أن قيمة كل شهادة ٥٠٠ جنيها وتم إصدارها من البنك الزراعى المصري وفروعه بالقري، وذلك  لرغبة المجلس القومي للمرأة، في تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأه مع شرح لمباده بنت مصر ونظام القرض وأهمية المشروعات الصغيرة و متناهيه الصغر للمرأه المصرية لتحقيق التمكين الإقتصادى والأجتماعي للاسر.
 
وقد طالبت السيدات خلال اللقاء، بضرورة عمل قوافل طبية وعيادات تنظيم أسرة تجوب قري بلبيس، والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بعقد دورات تدريبية للسيدات على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة من خلال برنامج مشروعك وذلك لتأهيل السيدات لعمل مشروعات صغيره تجعلها قادره على مواجهه متطلبات الحياه.
 
 
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