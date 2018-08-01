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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:16 م
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صور.. السيطرة على حريق فى مكتب بريد أرمنت الوابورات غربى الأقصر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:49 م
صور.. السيطرة على حريق فى مكتب بريد أرمنت الوابورات غربى الأقصر جانب من الحريق
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية ورجال وحدة إطفاء مصنع سكر أرمنت غربى محافظة الأقصر، بالتعاون مع الأهالى فى السيطرة على حريق نشب فى مكتب بريد أرمنت الوابورات.

 

وأسفر الحريق عن تفحم عدد من الملفات والأوراق والمستندات فى الطابق الأول علوى بمكتب البريد دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الحماية المدنية بنشوب النيران فى الطابق الأول علوى بمكتب بريد أرمنت، فانتقلت سيارتى إطفاء لموقع الحريق، وشاركت فى السيطرة على النيران سيارة إطفاء مصانع سكر أرمنت، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مخازن مصنع السكر، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

السيطرة علي حريق في مكتب بريد أرمنت الوابورات غربي الأقصر
السيطرة علي حريق في مكتب بريد أرمنت الوابورات غربي الأقصر

 

جانب من السيطرة علي الحريق ورفع مخلفات النيران
جانب من السيطرة علي الحريق ورفع مخلفات النيران

 

سيارات الاطفاء خلال السيطرة علي حريق ارمنت
سيارات الاطفاء خلال السيطرة علي حريق ارمنت

 


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