صور.. السياح يستمتعون برياضة "الكايت سيرف" فى الغردقة

تعد منطقة خليج سوما باى، وخليج مكادى، وكذلك منطقة الجونة شمال الغردقة، من أكثر المناطق جذباً للسياح الأوروبين، وصنفت تلك المناطق بأنها تحتوى على قرابة 70% من نسب الألمان الوافدين لمحافظة البحر الأحمر .

هناك عدة مميزات تميز تلك المناطق؛ أهمها أنها تطل على شواطئ مفتوحة، مما تساعد على ارتفاع شدة الرياح لها مما أهلها أن تكون أفضل مناطق على ساحل البحر الأحمر يتم ممارسة رياضة ركوب الأمواج فيها "الكايت سيرف".

من جانبه يقول أحمد الصايغ، أحد مديرى مراكز الكايت سيرف بإحدى القرى السياحية، أن تلك الرياضة لها فضلاً كبيرًا فى جذب السياح للبحر الأحمر لعشقهم ممارسة تلك الرياضة، وعلى رأس تلك السياح الأوروبيين، بينهم الألمان والإنجليز .

وأضاف مدير مركز لـ"الكايت سيرف"، أن منطقة سوما باى ومكادى وجنوب الغردقة والجونة، أفضل المناطق للمارستها بكونها تحتوى على شواطئ مفتوحة لا توجد أمامها مصدات لحجب سرعة الرياح، مما يجعل تلك الشواطئ مناسبة للممارسة تلك الرياضة .

وأوضح الصايغ لـ"اليوم السابع"، أن أفضل تلك المناطق خليج سوما باى، ومكادى، موضحاً أن نسبة لا تقل عن 40% من الوافدين لتلك المناطق جاءوا خصيصًا لممارسة رياضة ركوب الأمواج أو الكايت سيرف .

وأشار الصايغ، أن رياضة الكايت سيرف، تعد بمثابة المتعة الحقيقة بالنسبة للسياح الأوروبيين، مضيفاً أن البارعين فى تلك الرياضة ويفضلونها يأتون خصيصًا لممارستها فى مصر، ويحضرون معهم البورد الخاص بالرياضة.

وتابع: أن الكايت سيرف تعد من أهم الألعاب المائية المنتشرة بالمناطق المذكورة، وأن من كثرة ممارستها وكثرة الطلب عليها من جانب السياح أصبحت مراكز التدريب والممارسة للعبة فى مختلف القرى السياحية.

وأكد صاحب مركز "كايت سيرف"، أن تلك الرياضة يمارسها دوليًا عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار، وقد تم تنظيم بطولة دولية للعبة على شواطئ خليج سوما باى من قبل شارك فيه أكثر من 150 لاعبًا، بينهم نجوم اللعبة عالميًا.

ومن جانبه قال أشرف أمام أحد مدربى تلك الرياضة، أن لعبة الكايت سيرف عبارة عن ركوب موج البحر بواسطة لوح مصنوع من مادة خاصة تسمح بالتزحلق فوق الماء بسلاسة، و أن تلك الرياضة لها نجوم عالمين وتنظم أكبر بطولتها فى فرنسا، وإسبانيا، وجزر الكنارى وهاواى.

وأضاف أن المسابقات فى هذه الرياضة، تكون مسابقات حرة، حيث إن المتسابق عليه أن يقدم خلال وقت محدد حركات ومهارات واستعراضات وتقوم لجنة التحكيم بتقييم أدائه، مشددًا على أن هناك نوعًا آخر من السباقات بها خاص بسباق السرعة، حيث ينطلق المتسابقون بين بوابتين فى انتظار الإشارة والأسرع فى قطع هذه المسافة يفوز بالمركز الأول.

وأضاف أمام، أن الرياضة تعد من أكثر الرياضات البحرية نموًا وانتشارًا، وهى رياضة متكاملة فيها روح الإثارة وتتطلب لياقة بدنية وذهنية وفنية لممارسيها.

وكان نظم الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء إحدى المسابقات فى مارس من 2016 بشواطئ الجونة، والتى شاركت فيها 25 دولة و50 لاعبًا من الجنسين من اللاعبين الدوليين والمصريين، كما استضافة مدينة مرسى علم فى مارس من عام 2017 فعاليات مهرجان ومسابقة الكايت سيرف "ركوب الأمواج"، وذلك لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر بمشاركة 85 لاعبًا.