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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:19 ص
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صور.. الأقصر تستعد للموسم السياحى الجديد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:00 ص
صور.. الأقصر تستعد للموسم السياحى الجديد الأقصر تستعد للموسم السياحى الجديد
الأقصر – أحمد مرعى
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انطلقت محافظة الأقصر بقيادة محمد بدر، مؤخراً فى خطوات جدية ومختلفة للتجهيز لإنطلاق الموسم السياحى الشتوى الذي يبدأ بعد أسابيع قليلة.

 

وفي هذا الصدد يقول محمد بدر محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن كل ما كان يحتاجه القطاع السياحى بمصر هو التسويق بشكل قوى، حيث إن التسويق الحقيقى ليست الظهور فى إعلانات على الفضائيات، ولكن هناك عشرات الأنواع والأفكار فى التسويق المختلفة، ولذلك أقدمت المحافظة على عدة خطوات تضمن لها التسويق العملى على أرض الواقع للاستعداد لدعم السياح على قضاء أفضل أوقاتهم بالأقصر، وتم العمل مع جميع المسئولين بالقطاع السياحى بضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والأجهزة الأمنية والسياحية والتنفيذية المختصة على أعلى درجات الاستعداد لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحى الحالى، حيث تم بالفعل العمل المشترك بين مسئولى وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وكافة الجهات المعنية للتواصل مباشرة مع المحافظ ومدير الأمن وكافة الجهات المختصة، للسيطرة على أي مشكلة قد تحدث فور وقوعها والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه القطاع السياحي.

 

وأضاف محافظ الأقصر، علي أنه في عمل الطيران السياحي للمحافظة تم العمل علي تطوير مطار الأقصر الدولي، وذلك لإستقبال رحلات الطيران المباشرة إلي الأقصر من مختلف دول العالم، والتي تأتي من مطارات "طوكيو" و"أوساكا"، ورحلات طيران مباشرة عارضة من فرنسا، وطيران مباشرة من مطارات دول أسبانيا وإيطاليا ومطار "هيثرو" بلندن، كما يجري تسيير رحلات مباشرة من إسطنبول إلي الأقصر بعد اتفاق المحافظ مع مسئولي الخطوط الجوية التركية.

 

وأوضح أن المحافظة تقوم بدور كبير فى الحفاظ على نظافة المدينة وتطوير البنية الأساسية داخلها، لتحقيق الهدف الأسمي وهو خروج السائح بصورة ذهنية وتجربة مميزة من الأقصر، كما تم العمل علي تدريبات مكثفة لجميع العاملين بقطاع السياحة لرفع مستوى الموارد البشرية المدربة والمجهزة بمواصفات عالمية لحين دخول وعودة الأرقام التاريخية لمصر مرة أخرى.

 

فيما أقدمت محافظة الأقصر بالتعاون مع عدد من الهيئات والجامعات علي السير في خطوات جادة لتقديم صورة مختلفة للمحافظة في عيون السياح القادمون لزيارة مصر في الموسم الشتوي الجديد، وذلك في رباعية متنوعة هذا العام لدعم حركة السياحة،

 

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل الخطة الرباعية لمحافظة الأقصر لدخول موسم سياحي شتوي مميز هذا العام:-

  • تأهيل المعابد الفرعونية لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة
  • وضع حواجز لحماية مأخذ شركة المياه بشارع الفنادق من تسرب بقع السولار
  • تطوير خدمات الحنطور صاحب الجولات الترفيهية بالأقصر
  • مشروع الهوية البصرية خطورة للترويج للأقصر عالمياً لجذب فئات جديدة

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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