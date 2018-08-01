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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:15 م
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صور.. استكمال أعمال صيانة مرافق الصرف الصحى بأحياء الخارجة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:36 م
صور.. استكمال أعمال صيانة مرافق الصرف الصحى بأحياء الخارجة جانب اعمال الصيانة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستمكل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد أعمال صيانة وترميم خطوط مياه الشرب والصرف الصحى فى عدة أحياء بالمدينة، حيث تم عمل ترميم وإصلاح لبيارة صرف صحى بنهاية شارع بور سعيد تقاطع ميدان طلعت ضرغام، وذلك عن طريق رفع الشنبر والغطاء وإعادة صب البئر بالخرسانة المسلحة وتركيب شنبر زهر جديد بالغطاء وذلك بمعرفة القائمين باصلاح اعطال شبكات الصرف الصحى.
 
 
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة ، فى تصريحات صحفية ،  أنه تم استكمال العمل باحلال وتجديد خطوط المياه بحى 25 يناير بالعمارة رقم 5 المنور رقم 3 والمنور رقم 4 واستمر العمل حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى، وذلك بمعرفة القائمين على اصلاح شبكات مياه الشرب وإصلاح أعطال مياه اليوم بمعرفة فريق إصلاح أعطال المياه وإصلاح عطل بحى البرى بجوار مسجد الإمام الشافعى خط 2 بوصة وخط 6 بوصة خلف محطة مياه الخارجة 5 وعطل بحى البساتين أمام حارة وردى.
 
 
1- جانب اعمال الصيانة
جانب اعمال الصيانة

2- اصلاح خطوط مياه وصرف
اصلاح خطوط مياه وصرف

3- جانب من العمل
جانب من العمل

4- فى احياء مدينة الخارجة
فى احياء مدينة الخارجة

5- خطة الصيانة والاحلال
خطة الصيانة والاحلال

6- فريق العمل
فريق العمل

7- جانب من اعمال الحفر
 جانب من اعمال الحفر

 


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