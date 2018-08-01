صور.. استكمال أعمال صيانة مرافق الصرف الصحى بأحياء الخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تستمكل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد أعمال صيانة وترميم خطوط مياه الشرب والصرف الصحى فى عدة أحياء بالمدينة، حيث تم عمل ترميم وإصلاح لبيارة صرف صحى بنهاية شارع بور سعيد تقاطع ميدان طلعت ضرغام، وذلك عن طريق رفع الشنبر والغطاء وإعادة صب البئر بالخرسانة المسلحة وتركيب شنبر زهر جديد بالغطاء وذلك بمعرفة القائمين باصلاح اعطال شبكات الصرف الصحى.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة ، فى تصريحات صحفية ، أنه تم استكمال العمل باحلال وتجديد خطوط المياه بحى 25 يناير بالعمارة رقم 5 المنور رقم 3 والمنور رقم 4 واستمر العمل حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى، وذلك بمعرفة القائمين على اصلاح شبكات مياه الشرب وإصلاح أعطال مياه اليوم بمعرفة فريق إصلاح أعطال المياه وإصلاح عطل بحى البرى بجوار مسجد الإمام الشافعى خط 2 بوصة وخط 6 بوصة خلف محطة مياه الخارجة 5 وعطل بحى البساتين أمام حارة وردى.